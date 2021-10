Calcio: Moggi, 'Inter più forte a centrocampo ma Juve ha sempre fatto bene a San Siro'**

23 ottobre 2021 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Inter-Juventus? I bianconeri arrivano da quattro vittorie consecutive che li portano a San Siro con un certa speranza, ma non sono una squadra esaltante perchè giocano di rimessa. Se capita una palla persa dell'Inter fa un contropiede e se ha successo viene fuori anche una possibile vittoria come successo nelle altre sfide vinte, ma non entusiasma anche se a San Siro ha sempre fatto buone partite. Se si guarda alla squadra è però sicuramente più forte l'Inter soprattutto a centrocampo e in questo momento la bilancia pende leggermente a favore dell'Inter ma la Juve si difenderà fino all'ultimo. Ma se devo fare un pronostico dò una leggera preferenza all'Inter ma è una partita tutta da vedere". Sono le parole dell'ex dg della Juventus Luciano Moggi all'Adnkronos sul big match di domenica.