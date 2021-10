Motomondiale: Gp Emilia Romagna, Bagnaia in pole davanti a Miller e Marini

23 ottobre 2021 a

a

a

Misano, 23 ott. (Adnkronos) - Capolavoro di Pecco Bagnaia che conquista la pole position del Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, la sua quarta consecutiva. Completano la prima fila Miller e Marini, con tre Ducati davanti a tutti. Sul circuito di Misano, su pista bagnata Bagnaia, che conquista la pole in 1:33.045, dopo essere passato dal Q1 al Q2 partirà in vantaggio domani rispetto al suo avversario per il Mondiale, Fabio Quartararo, al via dalla 15esima posizione. Seconda un'altra Ducati, quella di Miller mentre è straordinario il risultato di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, pilota dello Sky Racing Team VR46, terzo a completare la prima fila. Mentre il dottore, per la sua ultima gara in Italia, scatterà dalla 23esima posizione.