Turchia: Berlino, in corso consultazioni con altri 9 paesi coinvolti da espulsione ambasciatori

23 ottobre 2021 a

a

a

Berlino, 23 ott. (Adnkronos/Dpa) - Sono in corso delle consultazioni tra i dieci paesi coinvolti dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato di aver dato disposizioni al ministro degli Esteri affinché siano dichiarati "persona non grata" gli ambasciatori di dieci Paesi che hanno chiesto il rilascio di Osman Kavala, il filantropo in carcere in Turchia dal novembre 2017 senza essere stato condannato. E' quanto riferiscono fonti del ministero degli Esteri tedesco. "Abbiamo preso atto delle dichiarazioni del presidente turco Erdogan e dei rapporti in essere. Sono attualmente in corso intese consultazioni con gli altri nove Paesi interessati", spiegano le stesse fonti.