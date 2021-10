Uganda: esplosione di una bomba a Kampala, due morti

23 ottobre 2021 a

Kampala, 23 ott. (Adnkronos/Xinhua) - Esplosione di una bomba a Kampala, la capitale dell'Uganda. Il bilancio parla di due morti e feriti. A confermarlo è la polizia ugandese. Asan Kasingye, il cappo della polizia, ha spiegato in un tweet che l'esplosione nel quartiere di Komamboga ha provocato la morte di una giovane donna e di un uomo. Ci sono altri feriti tra cui alcuni in condizione gravi.

L'esplosione è avvenuta alcuni giorni dopo che l'Ambasciata britannica e quella francese hanno emesso un avviso sulla sicurezza ai loro cittadini per un rischio di attacco terroristico. Lunedì la polizia invece aveva chiamato alla calma affermando che per ora non sarebbero stati aumentati i livelli di minaccia nonostante le preoccupazioni sollevate dalle ambasciate fossero state prese sul serio.