Centrodestra: Gasparri, 'Berlusconi un piano sugli altri, si apra riflessione'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Con l'intervista di oggi Silvio Berlusconi conferma di stare un piano sopra a tutti gli altri. La politica non è soltanto questione di numeri, deve tenere conto dei numeri, ma anche della visione, del progetto, della capacità di unire persone e di essere riferimento per categorie e per una più vasta opinione pubblica. Berlusconi ovviamente non poteva che confermare la vocazione moderata, liberale, europeista e cristiana di Forza Italia". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia.

"Non possono essere create divisioni artificiose in un partito in cui il più convinto sostenitore di un governo che ci porti fuori dall'emergenza sanitaria ed economica è stato ed è Silvio Berlusconi. Seguiamo le sue indicazioni. E la sua intervista deve essere motivo di riflessione anche per i nostri alleati. Il cui ruolo è decisivo, ma lo è anche quello di Berlusconi e di Forza Italia. Uniti e coesi, con un programma credibile e in sintonia con gli interessi fondamentali della comunità nazionale potremo andare al governo con la coalizione di centrodestra. Ma servono credibilità e serietà. Di questo tutto il centrodestra è consapevole. Berlusconi ha richiamato tutti alla realtà. Penso che seguire le sue parole sarebbe una prova di saggezza non solo all'interno di Forza Italia ma per tutto il centrodestra”, conclude l'esponente azzurro.