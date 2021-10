Manovra: Vito (Fi), 'gravissime parole Bonomi su partiti, funzioni previste da Carta'

24 ottobre 2021 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Gravissime le parole di Bonomi sui partiti, previsti invece dalla Costituzione proprio per determinare la politica nazionale. Solo io trovo gravissime, contrarie alla Costituzione, le parole del presidente di Confindustria che trova nefaste per il Paese le bandierine di partito? Partiti previsti dall'art. 49 della Costituzione proprio per 'concorrere a determinare la politica nazionale'!". Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia.