Centrodestra: Berlusconi, 'bipolarismo valore da preservare'**

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Grazie alla mia discesa in campo, l'Italia ha un sistema bipolare. L'alternanza tra centro destra di governo e centro sinistra ha garantito il ricambio della classe dirigente e una competizione sana sui programmi, e io credo davvero che ancora oggi che il bipolarismo sia un valore da preservare. Su questo non esistono divisioni né distinzioni possibili". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente al convegno organizzato dal quotidiano La Discussione a Saint Vincent sul tema del superamento del bipolarismo e delle nuove politiche per la transizione ecologica.