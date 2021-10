Roma: Baldassarre (Lega), 'Gualtieri e prove regime Pd, offesa per comunità'

24 ottobre 2021 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Il peggio della settimana? Gualtieri e le prove di regime Pd. Cominciamo bene, o male, malissimo, come titola oggi il quotidiano "Il Tempo". Il neo Sindaco, escludendo Nicola Franco, l'unico presidente di Municipio di centro destra (Roma 6) dal vertice sui rifiuti, ha offeso non un partito o colore politico ma una intera comunità penalizzata solo perché non lo ha votato. Uno scivolone? O una strategia ben precisa da regime dittatoriale per escludere l'unica voce fuori dal coro? Ce lo spieghi lei sindaco". Così Simona Baldassarre, eurodeputato della Lega e responsabile del Dipartimento Famiglia.