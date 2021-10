Calcio: Gasperini, 'in Italia problema arbitrale grandissimo'

24 ottobre 2021 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Non so perché sono stato ammonito, non ho detto nulla. Questo è un problema arbitrale grandissimo, questi signori rappresentano un problema. Devono smettere di essere difesi, devono fare i professionisti anche loro e mettere la faccia. Perché non vengono a spiegare le loro decisioni a fine partita? Non ci provano neanche, perché verrebbero fuori tutti i problemi". E' il duro sfogo di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni di Sky dopo il pareggio interno con l'Udinese a tempo scaduto e la sua espulsione. "Abbiamo preso gol a tempo scaduto, c'è un po' di rammarico. Siamo riusciti a sbloccarla, forse dopo il gol avremmo potuto fare qualcosa in più. Gli assenti in difesa? È un momento di emergenza, ma lo supereremo. Oggi abbiamo fatto bene, l'Udinese non ha creato tante occasioni".

Gasperini se la prende anche con il calendario. "Abbiamo avuto alcune situazioni dopo il gol, in questo momento giochiamo tanto e ruotiamo molto anche in attacco. Chi subentra deve avere energia e concretezza, soprattutto quando le partite sono indirizzate bene come oggi, altrimenti può bastare un angolo per compromettere il risultato. La sostituzione di Ilicic? Giochiamo tante partite ravvicinate e in panchina avevo ottimi giocatori per sopperire all'assenza di Josip. Oltretutto hanno giocato anche con le nazionali. Giochiamo troppo, il calendario è assurdo", ha concluso il tecnico dell'Atalanta.