Calcio: Mourinho, 'partita di alto livello, ho visto gente che ha lavorato tanto'**

24 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Per me è stata una grande partita, è la sensazione che ho avuto: con la pressione mi è sembrata partita di alto livello. Lo 0-0 mi sembra bene. E' stata una partita dura per tutti, intensa con grande concentrazione e non dico con paura ma con rispetto da parte di tutti. C'è stata concentrazione dei giocatori difensivi e degli altri per chiudere i contropiedi e le possibilità dirette. E' stata una partita di alto livello". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho a Dazn dopo lo 0-0 con il Napoli.

"Bene la fase difensiva nelle ultime 3 partite? Meno male che non hai visto la partita di Bodo", risponde ad una domanda Mourinho sorridendo. "I due terzini stanno migliorando, la copertura diagonale di Cristante e Veretout è molto buona, uno si sente più a suo agio ad uscire. In questa partita era importante che Zaniolo e Mkhitaryan chiudessero gli spazi interni. Oggi per la posizione di Fabian, che è molto importante nel loro motore offensivo, Pellegrini si è abbassato e invece del 4-4-2 difensivo oggi Abraham entrava tra i centrali. La partita è stata intensa, ho visto gente stanca: è la stanchezza che mi piace di gente che ha lavorato tanto. Loro giocano molto diretti su Osimhen, ci sono state tante transizioni oggi. E' stata dura, entrambe potevano vincere. Magari quasi unica con due allenatori espulsi", ha aggiunto Mou.