I'mEvolution: l'agenzia seo che aiuta le aziende a vendere online

Reggio Emilia, 25 Ottobre 2021- Negli ultimi anni il settore e-commerce ha messo a segno una crescita costante, accompagnando lo sviluppo del mondo digitale e offrendo nuove opportunità per le aziende.

Secondo l'Osservatorio eCommerce B2C della School of Business del Politecnico di Milano, nel 2020 il commercio elettronico ha superato i 30 miliardi di euro in Italia, con un aumento del 31% degli acquisti online di prodotti e un giro d'affari di 23,4 miliardi di euro.

Per aiutare le imprese a vendere online, l'

I'mEvolution dispone di competenze altamente specializzate e un team di professionisti esperti in ogni campo dell'online marketing, per questo motivo è in grado di fornire assistenza a 360 gradi alle imprese che vogliono migliorare il proprio business.

Le attività di consulenza e collaborazione spaziano dal content marketing alla promozione tramite strumenti come Social Ads e Google Ads, con un focus sulle strategie SEO per l'ottimizzazione della presenza online in ambito globale e locale.

Il connubio tra SEO e advertising per aumentare le vendite online

Nonostante il boom dei social network, il sito web rimane lo strumento principale per qualsiasi azienda, un punto di riferimento essenziale per ogni business nel mondo digitale moderno.

Il portale è il canale prioritario per la gestione della comunicazione e del marketing dell'impresa, allo scopo di aumentare l'autorevolezza e trasmettere correttamente i valori del brand. Si tratta di aspetti fondamentali per vendere su internet, creando un rapporto di fiducia tra l'azienda e i clienti potenziali.

Inoltre, è indispensabile che il sito web sia ben posizionato sui motori di ricerca, affinché sia presente nelle ricerche in target effettuate dagli utenti, con prestazioni ottimali per garantire un tasso di conversione elevato e sfruttare ogni visita in modo profittevole. Per questo motivo gli esperti di I'mEvolution forniscono servizi dedicati per l'ottimizzazione dei siti web e degli store online degli e-commerce, con strategie incentrate sull'aumento della visibilità, il miglioramento della userexperience e l'acquisizione di autorevolezza, anche tramite attività di link building e digital PR.

Per incrementare le vendite è essenziale pianificare anche strategie accurate di promozione online, utilizzando gli strumenti più utili per aumentare il giro d'affari e ottenere risultati importanti in termini di fatturato e profitti.

La costruzione di una strategia efficace di advertising richiede un'accurata analisi del mercato, per capire quali sono gli obiettivi da raggiungere e gli investimenti necessari per ottenere risultati adeguati.

Il processo richiede esperienza e competenze specifiche, per essere in grado di creare campagne disuccesso, monitorando ogni attività in modo preciso per ottimizzare continuamente la strategia e ottenere prestazioni importanti e costanti nel tempo.

Il vantaggio di rivolgersi ad un'unica agenzia per SEO e SEM

Delegare le attività di web marketing ad aziende o professionisti diversi spesso non è la soluzione migliore, in quanto si creano delle barriere che non favoriscono la collaborazione e penalizzano i risultati finali.

Al giorno d'oggi, infatti, è importante avere una strategia integrata e multicanale, sfruttando tutti gli strumenti disponibili per aumentare le vendite e costruire un business profittevole, resiliente e sostenibile nel lungo termine.

Dal 2003 I'mEvolution collabora con grandi aziende e PMI per fornire ai propri clienti un ventaglio diservizi completo, occupandosi di tutte le attività legate alla strategia digitale con l'obiettivo di ottenere una crescita del business stabile e duratura.

In questo modo, si possono acquisire risultati concreti, attraverso un'azione coordinata tra tutte le attività SEO e SEM indispensabili per trasformare un'azienda in un'impresa competitiva nello scenario digitale.

L'agenzia è il partner ideale per gli imprenditori che vogliono cogliere le opportunità del digital marketing, usufruendo delle migliori competenze in questo settore e di un approccio professionale e umano, lavorando in collaborazione con esperti qualificati in grado di fornire un supporto essenziale nell'evoluzione del business.

Si tratta di un processo continuo, in cui bisogna creare un brand forte e riconosciuto dagli utenti ottimizzando ogni aspetto dell'infrastruttura digitale, affinché sia capace di offrire ai clienti la migliore customerexperience possibile per trarne il massimo vantaggio economico.

