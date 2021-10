Goa White Parrucchieri: professionisti del colore, armonie di toni e contrasti per capelli sani e belli

25 ottobre 2021 a

(Roma, 25 ottobre 2021) - I capelli parlano di noi e comunicano chi siamo, l'arte dell'hair color per tradurre l'essenza di ogni donna

Roma, 25 ottobre 2021 - I capelli parlano di noi: ci distinguono, ci caratterizzano, comunicano chi siamo. L'estetica e il benessere passano, innanzitutto, dai capelli. Entrare in un salone è un percorso che porta alla riscoperta della propria femminilità. Goa White Parrucchieri di Roma padroneggia l'arte dell'hair color al femminile attraverso competenze eterogenee e trasversali, talento e volontà di aggiornarsi.

“Ogni donna è unica. Caratterizzare la sua essenza è un privilegio che svolgiamo con professionalità, entusiasmo, creatività”, introduce Americo Leonardi, titolare dello studio Goa White di Roma. “L'immagine è la traduzione della personalità più intima, il riflesso interiore di una donna, che si esprime attraverso forme e colori. I capelli non appresentano semplicemente una moda da seguire, quanto piuttosto un modo di essere. Vanno pertanto trattati in base ad una molteplicità di fattori”.

Goa White, con il suo background di quasi quarant'anni, esperienze nei migliori saloni e costanti corsi di aggiornamento, riserva all'estetica e alla cura del capello il fulcro dell'attività, per offrire consulenza e trattamenti ad hoc non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto del benessere.

“La nostra è una ricerca continua della cultura dell'immagine, attraverso le tendenze e oltre le mode. I colori comunicano, soprattutto quando ad ‘indossarli' siamo noi. Un colore vivo e naturale dei capelli dipende dall'armonia di toni e contrasti - prosegue - solo con una analisi approfondita è possibile realizzare un'idonea azione di colorazione basata su un impiego mirato e personalizzato dei colori primari e una perfetta miscelatura della tavolozza dei colori secondari”.

I capelli sono la cornice del volto, comunicano la nostra identità. Non è un caso, quindi, che sia nata la figura del colorista, il professionista dedito al valorizzare la bellezza dei capelli, e quella della persona in senso più ampio, attraverso le colorazioni.

“Cambiamento, trasformazione e rigenerazione. Possiamo rinascere, con un nuovo colore o un diverso taglio, in una forma nuova”, sottolinea Americo Leonardi. “Tingersi i capelli di un determinato colore è un mezzo per comunicare emozioni e stati d'animo. Il colorista adotta una cura estrema, quasi maniacale, per la costruzione del colore, perfetto e unico, per ciascuna cliente, offrendo qualcosa in più dei canonici servizi per il capello”.

Al Goa White, attenzione, cura e competenza, sono gli ingredienti ‘sine qua non' che permettono di arrivare alla cromia perfetta, quella che, più e meglio delle altre, riesce a valorizzare il volto, l'incarnato e l'individualità di ciascuna donna.

“La mia è una ricerca continua, fatta di passione ed ispirazione”, conclude Americo Leonardi. “Sperimento sempre nuove forme e colori, per sviluppare tecniche e trattamenti innovativi. Mi sono così messo alla ricerca di una gamma di tonalità che ristrutturasse il capello, donasse lucentezza e che portasse a compimento le trasformazioni che immagino. Il ricorso esclusivo alle marche del settore più performanti, infine, garantisce risultati di qualità assoluta e comprovata”.

Contatti: https://www.goawhite.com