Indagine Engie-TheFork, 90% dei ristoratori ha fatto scelte green

25 ottobre 2021

(Adnkronos) - Il 90% dei ristoratori, negli ultimi tre anni, ha adottato scelte più attente e rispettose dell'ambiente nel proprio ristorante, mentre il 67% dei clienti ha dichiarato di essere più propenso a prenotare in un ristorante che adotta pratiche sostenibili. E' quanto emerge da una ricerca (realizzata a settembre 2021) condotta da TheFork che ha coinvolto i propri utenti e i ristoranti partner, per conoscere il loro atteggiamento nei confronti della sostenibilità. L'indagine rientra nelle iniziative del progetto 'Engie Green Choice' di Engie, player mondiale dell'energia e servizi, e TheFork, sito web e app per la prenotazione online dei ristoranti.

Engie Green Choice ha l'obiettivo di promuovere consumi più sostenibili, contribuire alla salvaguardia del clima e prevede diverse attività che coinvolgono gli utenti di TheFork e i ristoratori partner della piattaforma.

In particolare, sul fronte dei ristoratori, l'indagine ha analizzato le motivazioni che li hanno portati a compiere scelte più green: per il 57% le ragioni sono etiche, mentre il 20% si aspetta un risparmio nei costi di gestione derivante dall'adozione di pratiche sostenibili. Inoltre, il 50% dei ristoratori dichiara di spendere il 10% in meno a seguito dell'implementazione di comportamenti più rispettosi dell'ambiente mentre il 25% dei ristoratori dichiara un risparmio tra il 20 e il 30%. Quali sono le azioni principali intraprese dai ristoratori in questo campo? Il 51% opta per materie prime alimentari sostenibili, il 50% affianca a queste anche materiali di lavoro ecocompatibili e, per il 45%, i gestori di ristoranti prestano attenzione alla raccolta dei rifiuti e al riciclo. Per quanto riguarda i consumi energetici, il 60% afferma di utilizzare macchinari a classe energetica efficiente, il 24% di aver implementato un piano per il risparmio del consumo di acqua e il 15% si affida a produttori di energia da fonti rinnovabili.

Alla domanda su quali siano le pratiche sostenibili più importanti che i ristoranti possono adottare, il 92% degli utenti non ha dubbi: il fattore di sostenibilità principale sta nella scelta di materie prime alimentari a basso impatto, che siano di stagione e a chilometro zero. Per il 55% degli utenti è importantissima la gestione dei rifiuti da parte del ristoratore e per il 34% l'attenzione nella scelta di consumi sostenibili. La ragione che porta a scegliere un ristorante ecofriendly risiede, per il 70%, nella volontà di premiare i ristoranti più attenti, per il 66% nella ricerca di cibo più sano e per il 55% nel desiderio di avere un impatto sull'ambiente che sia il più basso possibile. Inoltre, il 74,5% degli utenti intervistati dichiara che una certificazione green aiuterebbe nella scelta del locale. Sul fronte della sostenibilità, i clienti prestano molta attenzione al fatto che il locale del ristorante non sia troppo riscaldato/rinfrescato (62%), che ci siano luci Led (50%) o impianti da energie rinnovabili (44%) e che non ci sia troppa illuminazione (42%).

Proprio per incentivare i ristoratori ad adottare comportamenti ecosostenibili e aiutare i clienti nella scelta di locali ecofriendly, gli utenti TheFork potranno cercare sulla piattaforma la selezione 'Engie Green Choice' e scoprire così i ristoranti più green e sostenibili selezionati da Engie in cinque città italiane: Milano, Roma, Torino, Pisa e Monza.

Non solo. Con 'Green Home x TheFork' sarà possibile scegliere l'energia elettrica e il gas certificati di Engie per un'offerta luce e gas 100% green a prezzo bloccato per 24 mesi. Inoltre, sottoscrivendo l'offerta, si avrà diritto a una Gift Card TheFork fino a 50 euro, da utilizzare in migliaia di ristoranti in tutta Italia.

"Il tema della sostenibilità sta diventando sempre più importante e urgente, specialmente per quanto riguarda l'alimentazione e quindi anche la ristorazione - ha commentato Damien Rodière, Country Manager Italia di TheFork - TheFork, oltre ad aver messo in campo azioni nell'ambito sociale contro lo spreco di cibo e a supporto del settore della ristorazione, si è posta l'obiettivo di impegnarsi ulteriormente sul tema ambientale sia sensibilizzando i suoi utenti e partner sia progettando diverse attività da implementare nel prossimo futuro. La partnership con Engie è il primo, importante passo in questa direzione".

"Noi di Engie siamo convinti che solamente attraverso un impegno collettivo per la riduzione delle emissioni di CO2 sarà possibile garantire un futuro alle prossime generazioni - dichiara Fabrizio Moioli, direttore Business to Consumer Engie Italia - Ed è per questo che siamo entusiasti della collaborazione con TheFork, che ci ha permesso di capire la sensibilità di ristoratori e utenti rispetto alle tematiche che ogni giorno guidano le nostre scelte di brand e di business. Abbiamo deciso di premiare sia chi ogni giorno ci sceglie per una fornitura di energia 100% green, sia chi tra i ristoratori si impegna come noi a pesare meno sul Pianeta, rendendoli parte della selezione Engie Green Choice. Crediamo fortemente che una comunità unita dallo stesso intento ha un effetto moltiplicatore: le azioni individuali diventano collettive e l'impatto che hanno aumenta esponenzialmente. Questo si sostanzia con il nostro 'Più Siamo Meno Pesiamo', ovvero più siamo a compiere azioni virtuose, meno pesiamo per il Pianeta".