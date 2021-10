Al via 'Bicocca Job Days' dedicati a mercato del lavoro

25 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - E' partita questa mattina 'Bicocca Job Days', la manifestazione dell'università di Milano-Bicocca, giunta alla settima edizione, che mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca, diplomati master e imprese per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro e avere una visione a tutto tondo delle opportunità professionali. In programma in modalità mista, in presenza e online, l'evento è stato introdotto da un incontro dal titolo 'Innovazione e ricerca per accelerare la transizione tecnologica verso un futuro più sostenibile' durante il quale la rettrice dell'ateneo, Giovanna Iannantuoni, ha dialogato con l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. Un evento che si è svolto in presenza presso l'Aula Magna dell'ateneo, dando inoltre la possibilità di seguire online tramite streaming.

“L'incontro di oggi è stato significativo, un dialogo e un ponte importante tra il nostro ateneo e l'impresa - ha spiegato ai giornalisti Maria Luce Frezzotti, presidente della scuola di dottorato di Milano-Bicocca -. Un dialogo che definirei un colloquio di alto livello che ci dà lo stimolo per andare avanti, uno stimolo per fare il punto su dove stiamo arrivando a livello di nuovo approccio multidisciplinare per quello che è il nostro fine: un'alta formazione che trovi ampio spazio nel mondo del lavoro”. Quindi ha concluso: “Il nostro Paese in questo momento sta cambiando e noi, come scuola di dottorato, vogliamo assolutamente esserci. Il nostro ateneo c'è ed è pronto”.

Anche Descalzi ha sottolineato che “la ricerca c'è, le università italiane sono veramente un'eccellenza” e che occorre “creare un fil rouge di progetti comuni ma soprattutto comunicare alla società quello che aziende e università fanno a livello di ricerca”.