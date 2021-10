Ordine Malta: ricevuto Steinmeier, al centro sfide umanitarie e pandemia (2)

25 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Fra i temi il “Religious Compact”, il documento nato dalla collaborazione tra rappresentanti di fedi diverse – su iniziativa dell'Ordine di Malta - il cui scopo è promuovere i valori condivisi per il rispetto dei diritti umani. Il Presidente tedesco e il Gran Cancelliere hanno auspicato una maggiore sinergia tra i paesi europei in materia di migrazioni.

L'Ordine di Malta in Germania è molto impegnato nel settore dell'accoglienza e dell'integrazione di migranti. Con 30 anni di esperienza, ha sviluppato un modello virtuoso per l'assistenza di oltre 1,5 milioni di migranti provenienti da 75 paesi diversi. Attualmente l'organismo dell'Ordine di Malta preposto a questa attività, il Malteser Werke, gestisce più di 50 centri di assistenza in tutta la Germania, offrendo non solo un luogo sicuro ma anche assistenza sociale, legale e percorsi di integrazione. In Iraq, il governo federale tedesco sostiene progetti dell'Ordine di Malta per la protezione delle minoranze, mentre ad Haiti contribuisce all'attività di ricostruzione post-sismica dell'Agenzia internazionale di soccorso dell'Ordine, Malteser International.