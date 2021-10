Omofobia: Zan, 'articolo unico non centrale, no a mediazione a ribasso'

25 ottobre 2021 a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Noi abbiamo la necessità di fare presto perchè nei prossimi due mesi il Parlamento sarà occupato dalla legge di Bilancio poi ci sarà l'elezione del Capo dello Stato, non è che la legislatura dura all'infinito. Domani comincerò ad incontrare i presidenti di Gruppo dei vari partiti per capire se c'è un punto di incontro possibile che non stravolga e non cambi i punti fondamentali della legge". Lo ha affermato Alessandro Zan ai micorofoni di Rainews 24.

"L'articolo uno -ha aggiunto- non è un articolo che contiene l'identità di genere, ma contiene le definizioni, compresa quella dell'identità di genere. L'articolo uno non era presente nella legge che era stata presentata alla Camera prima dei successivi emendamenti, per cui l'articolo uno non è sicuramente uno degli articoli centrali di questa legge, mentre l'identità di genere è presente negli articoli due e tre, cioè nell'estensione della legge Mancino".

"Domani -ha concluso Zan- cercherò di capire quali sono le richieste dei singoli Gruppi e se si può arrivare ad una mediazione che non sia una mediazione al ribasso".