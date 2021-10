Milano: controlli in stazione Garibaldi, quattro denunciati

25 ottobre 2021 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Quattro persone sono state denunciate a Milano durante un servizio di controllo organizzato dalla polizia sabato sera nella stazione della metropolitana di Garibaldi. Sono state controllate e identificate 279 persone, di cui 64 risultate avere precedenti di polizia. Quattro gli indagati: un cittadino brasiliano minorenne trovato in possesso di un coltello dalla lunghezza di 20 centimetri, che gli è stato sequestrato, un minorenne egiziano con 8,7 grammi di hashish, un minorenne italiano per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione per la tessera sanitaria rubata che aveva con sé e un 22enne romeno per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, che è stato anche multato per ubriachezza molesta.

Nel corso del servizio, sono state multate cinque persone, con ordine di allontanamento per 48 ore dalla stazione metropolitana di Garibaldi. Undici le violazioni amministrative, contestate dagli agenti, per il mancato uso della mascherina previsto per contrastare la diffusione del Covid-19.