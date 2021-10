Lombardia: da Regione 59 mln per raddoppi ferroviari e potenziamento nodo Seveso

25 ottobre 2021 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Uno stanziamento di 58,9 milioni di euro per potenziare la rete ferroviaria di Ferrovienord in particolare sul nodo di Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta regionale della Lombardia su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Il finanziamento prevede 38,6 milioni di euro per il raddoppio delle linee Seveso-Meda e Seveso-Camnago e per l'eliminazione dei passaggi a livello di via Manzoni e via Montello a Seveso, 13,73 milioni di euro per la riqualificazione e il potenziamento della stazione di Seveso e 6,6 milioni di euro per realizzare il posto di movimento alla stazione di Seveso Baruccana sulla linea Saronno-Seregno.

"Approviamo, attraverso 3 delibere, i progetti definitivi - commenta l'assessore Terzi - di un corposo pacchetto di interventi fondamentali per efficientare l'infrastruttura di Ferrovienord. Dall'eliminazione dei passaggi a livello ai raddoppi delle linee, dalle opere che migliorano il territorio e alla riqualificazione e potenziamento degli impianti. Interveniamo con un grande sforzo economico su un nodo strategico come quello di Seveso, al quale afferiscono ben quattro linee ferroviarie: Milano-Seveso-Asso, Seveso-Meda, Seveso-Camnago e Saronno-Seregno".

Secondo Terzi, "ci saranno ricadute positive per la regolarità della circolazione dei treni su una porzione considerevole della rete ferroviaria lombarda. La soppressione dei passaggi a livello determinerà poi un netto miglioramento della mobilità all'interno della città di Seveso, oltre a produrre anch'essa benefici sulla qualità del servizio ferroviario".