Lo smartphone Hotwav Cyber 7 5G di Hotwav. resistente all'acqua, alla polvere e agli urti, disponibile su Banggood per un periodo limitato

SHENZHEN, Cina, 25 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Il fornitore cinese di smartphone Hotwav ha annunciato oggi il lancio di Hotwav Cyber 7, uno smartphone 5G altamente competitivo resistente all'acqua, alla polvere e agli urti nell'ambito dei suoi sforzi per entrare nei mercati europei e statunitensi. Cyber 7, con un prezzo originario di 399,99 USD, sarà disponibile su Banggood (PC/Mobile) dal 25 al 31 ottobre a soli 199,99 USD (inclusa la spedizione gratuita verso gli Stati Uniti e i principali Paesi europei). I primi 200 acquirenti dello smartphone sulla piattaforma avranno inoltre diritto a uno Smart Watch Hotwav C1.

Rivolto ai giovani consumatori, Hotwav Cyber 7 è uno smartphone di lusso dal prezzo accessibile con un aspetto caratteristico ed elegante che combina elementi high-tech con colori dominanti semplici ma classici (rosso e nero).

Oltre all'eccellente design esterno, il telefono dispone anche di un corpo durevole e resistente IP68/69K e di una grande batteria (8280mAh) che supporta fino a 600 ore di standby, offrendo un'esperienza senza precedenti agli utenti sia che si tratti di giochi, video o di eventi all'aperto. Inoltre, il sistema di ricarica rapida da 18 W consente la ricarica completa in poco tempo.

Con un chip MediaTek Dimensity 700 da 7 nm che supporta le modalità di rete SA/NSA 5G, un processore Octa-core e una RAM da 8 GB più 128 GB ROM, Hotwav Cyber 7 non ha rivali quando si tratta di rispondere ai comandi dell'utente. In particolare, combinando un display FHD+ da 6,3 pollici realizzato in vetro Corning e un chip 5G crea un'esperienza interattiva eccezionale e offre prestazioni migliori.

Inoltre, lo smartphone utilizza la fotocamera frontale da 32 MP che potenzia l'imaging, la telecamera principale HD da 48 MP con grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP, e la telecamera per visione notturna HD da 20 MP con due luci a infrarossi ad alta potenza, che consentono di registrare video nitidi anche di notte.

Fondata nel 2008, Hotwav è impegnata a servire il Medio Oriente e il Sud-est asiatico, dove i suoi telefoni cellulari hanno guadagnato una crescente popolarità tra gli utenti, con spedizioni mensili medie superiori a 300.000 unità. L'azienda si aspetta di sorprendere e soddisfare i consumatori garantendo una fornitura sufficiente di Cyber 7 su Banggood a un prezzo altamente competitivo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web: http://www.hotwav.com/, oppure contattare l'azienda all'indirizzo [email protected]

Contatto per i Media: Rocky Zhu, +86-13530132705, [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1668779/HOTWAV_V4_0.mp4