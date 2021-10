26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott (Adnkronos) - Della 'tampon tax' "dobbiamo parlare di più, dobbiamo sfatare il tabù che di queste cose non si parla, non si sa perché. E invece c'è la necessità di intervenire sulle differenze della vita e l'intervento del sistema pubblico deve essere per superare le differenze oggettive". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.