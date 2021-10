Agricoltura sempre più bio, in Italia nel 2020 su 2 mln di ettari

26 ottobre 2021 a

Rimini, 26 ott. - (Adnkronos) - Continua a crescere l'agricoltura biologica in Italia: a inizio 2020 interessava circa 2 milioni di ettari, il 15% della Sau, segnando un +78,9% rispetto al 2010. È quanto emerge dalla Relazione sullo stato della Green Economy presentata in occasione degli Stati Generali della Green Economy in corso a Ecomondo. Secondo la strategia “Farm to fork”, nel 2030 l'agricoltura biologica dovrà interessare almeno il 25% della superficie agricola Ue. Inoltre, secondo la relazione, l'Italia è leader in Europa per numero di prodotti Dop, Igp, Stg.

Nell'ultimo decennio in Italia la distribuzione di fertilizzanti è diminuita leggermente (-1,3%), quella di prodotti fitosanitari si è ridotta in modo più consistente (-6,5%), ma le emissioni di gas serra del settore agricolo nel decennio non sono diminuite.