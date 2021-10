Azione: Calenda, 'inizia la seconda fase, andare oltre Roma con lo stesso metodo'**

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Questo è l'inizio della seconda fase per Azione, che parte dal risultato della lista civica a Roma, che è risultata prima lista mettendo insieme elettorati compositi, metà nel centrosinistra e l'altra nel centrodestra o non collocato". Lo ha detto Carlo Calenda in un incontro alla Stampa estera.

"Abbiamo fatto un lavoro serio, coerente, di qualità, affrontando i temi senza infingimenti. Oggi la grande sfida è andare oltre Roma e farlo con la stessa metodologia. Abbiamo cercato di essere molto su fatti e molto poco sull'ideologia", ha detto il leader di Azione.