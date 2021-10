Iv: Rosato, 'naturale collaborazione con Fi per polo riformisti e moderati'

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Per noi la collaborazione con Forza Italia è naturale. E il lavoro da mettere in campo è quello di unire tutte le forze riformiste e moderate. Ma moderate nei toni non nei contenuti. E capaci di interpretare quel bisogno di cambiamento che l'Italia ha intravisto nel lavoro di Draghi. Gli attori in campo a poter fare questo percorso sono tanti. L'unica cosa che servirà è molta umiltà e poco protagonismo”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un'intervista a il Riformista.