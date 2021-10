Centrosinistra: Calenda, 'Ulivo è guardare la politica dal retrovisore'**

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Ho sentito Letta parlare di Ulivo. Io sono amico di Letta, ha fatto un grande lavoro alle amministrative, ma l'idea dell'Ulivo è guardare la politica dal retrovisore. La pandemia ha diviso la politica in modo diverso, sui fatti, e i fatti dicono che in Europa, e anche in Italia, c'è un un nucleo di partiti e movimenti che stanno condividendo il percorso di Draghi in Europa e lavorano insieme". Lo ha detto Carlo Calenda alla Stampa estera.