Fisco: commercialisti Milano, 'indispensabile slittamento termini invio modello 770'

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - "La sovrapposizione della scadenza del termine per l'invio del modello 770 con numerosi adempimenti fiscali, tra cui la trasmissione Cu/21 autonomi, la gestione esoneri contributivi con effetto retroattivo e le procedure di licenziamento o trattative sindacali per ricorso ad ammortizzatori sociali, rischiano di ingenerare un ulteriore ingorgo di pagamenti". E' quanto dichiara in una nota Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

"La situazione, per giunta, è complicata dal fatto che molti colleghi – continua Caradonna – stiano riscontrando cospicue difficoltà nella compilazione dei Quadri St e SV colonna 15 (sospensione Covid) del modello 770/2021, con diversi errori nei pagamenti, che emergono dai controlli, da dover gestire". A questo, dice, va aggiunta "l'inadeguatezza delle istruzioni e la mancanza di indicazione di alcuni codici tributo, che impediscono, al momento, la corretta elaborazione della dichiarazione. Per questa ragione chiediamo al ministro Franco di prevedere uno slittamento dei termini per l'invio del Modello 770 che sarebbe di certo un aiuto concreto per risolvere le incertezze di compilazione che si ripercuotono anche sulle annualità successive".