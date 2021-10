Acea Innovation e Ancitel Energia insieme per sostenere transizione

26 ottobre 2021 a

Rimini, 26 ott. - (Adnkronos) - Sviluppare progetti innovativi a favore di comuni, pubbliche amministrazioni e imprese per sostenere il processo di transizione ecologica del paese. Con questo obiettivo Acea Innovation, società del Gruppo Acea e Ancitel Energia e Ambiente, in occasione di Ecomondo a Rimini, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. A firmare, alla presenza dell'ad di Acea Giuseppe Gola, sono stati Filippo Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente e Valerio Marra, amministratore unico di Acea Innovation.

La partnership strategica si fonda sulla creazione di un gruppo di lavoro specialistico per individuare strumenti normativi, opportunità di accesso al credito e sviluppi progettuali declinati sulle peculiarità dei diversi contesti territoriali, infrastrutturali ed economici, con l'obiettivo di agevolare e accelerare lo sviluppo di politiche energetiche green, modelli di efficienza energetica, progettazione tecnologica e proposte esecutive rispondenti ai modelli di circular economy e per favorirne la più rapida applicazione.

La collaborazione prevede inoltre il coinvolgimento diretto di istituzioni, imprese e stakeholders, per disegnare insieme, con un approccio multidisciplinare, progetti integrati di sviluppo per le città del futuro in ottica smart city, che, estesi al sistema Paese, contribuiscano a supportare il rilancio economico e sociale, in chiave sostenibile. Gli ambiti di applicazione comprendono la creazione di piani di mobilità elettrica e di strumenti di gestione dei servizi e-mobility, piattaforme Ict a servizio del trasporto pubblico, il monitoraggio dei parametri ambientali e della qualità dei servizi pubblici, le comunità energetiche, il compostaggio diffuso e la riqualificazione energetica degli immobili.

Il Protocollo di intesa, afferma Valerio Marra, amministratore unico di Acea Innovation, "testimonia la forte volontà della nostra azienda a contribuire con grande impegno e approccio sinergico all'attuazione del piano nazionale per la transizione ecologica del Paese, creando modelli di sviluppo che rispettino le specifiche esigenze e vocazioni dei territori ed individuando soluzioni tecnologiche e servizi che consentano un facile accesso ai cittadini, la gestione avanzata da parte delle istituzioni e un'offerta di qualità per i turisti”.

“Siamo molto soddisfatti dell'importante collaborazione avviata oggi con una Società come Acea Innovation, che consolida la nostra già proficua relazione con il Gruppo Acea e ci consente, in ottica di e-governance, di ampliare con progetti olistici ad alto valore aggiunto, il fattivo e capillare rapporto di Ancitel Energia e Ambiente con le Pubbliche Amministrazioni e i Comuni italiani, accelerando il processo verso gli sfidanti obiettivi della transizione ecologica” commenta Filippo Bernocchi, presidente di Ancitel Energia e Ambiente.