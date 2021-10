Manovra: flash mob Psi contro caro bollette, 'emendamenti per alleggerire peso famiglie'

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Nel corso del 2021 le bollette di luce e gas hanno subìto un aumento gravoso a causa della maggiore richiesta di energia dovuto all'incremento della produzione industriale. Per tutto l'anno 2022 è previsto un aumento di 40miliardi che si abbatterà sulle famiglie italiano con una ricaduta economica di circa 1300 euro l'anno”. È quanto ha affermato il segretario del Psi, Enzo Maraio, nel corso di un flash mob con militanti del Psi per chiedere lo stop al caro bollette.

"Il Governo Draghi si è già attivato per calmierare i prezzi dell'energia attraverso il 'DL Bollette' ma, alla luce dei nuovi aumenti, poco ha inciso nelle tasche dei cittadini italiani. Per queste ragioni, nella prossima manovra di bilancio presenteremo emendamenti per eliminare gli oneri accessori e l'IVA, che consentirà di tagliare le bollette di luce e gas per oltre 30% e determinare un ulteriore aiuto alle famiglie già in difficoltà nel periodo post pandemico”, ha aggiunto Maraio. Gli emendamenti, sotto forma di mozione, saranno presentati i tutti i comuni dove sono presenti amministratori socialisti.