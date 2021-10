Bonaccini: "Investimento Philip Morris su ricerca e innovazione crea competenze"

26 ottobre 2021 a

Bologna, 26 ott. (Adnkronos) - "E' la prosecuzione di tanti investimenti che qui vengono prodotti e moltiplicati ogni anno, in questo caso investimenti su ricerca e innovazione che vuole dire la creazione anche di competenze". Ad affermarlo è il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, durante l'inaugurazione del nuovo Centro per l'Eccellenza Industriale, il più grande al mondo di Philip Morris International per industrializzazione, innovazione di processo, ingegnerizzazione e sostenibilità, che si è tenuta oggi a Crespellano (Bologna).

"L'Emilia Romagna - ha continuato - è un territorio che vuole competere con i principali territori al mondo, oggi siamo diventati una regione molto attrattiva per gli investimenti dall'estero, questo ne è un caso importante anche per l'ecosistema imprenditoriale". Una regione in salute, dopo la crisi legata al Covid, che sta rinascendo.

"Abbiamo avuto oltre il 6,5% in più di export non sull'anno scorso ma sul 2019 che già era un anno record - ha aggiunto Bonaccini - l'Emilia Romagna è da alcuni anni nettamente la prima regione per quota pro capite perché con alcuni distretti manifatturieri dalla meccanica al biomedicale, la ceramica e la moda si realizzano prodotti che nel mondo è difficile trovare di questa qualità; noi dobbiamo accompagnare gli imprenditori immettendo risorse sulla digitalizzazione, la ricerca, la formazione per avere quelle competenze che le imprese cercheranno in un momento di grande ripresa del Paese".