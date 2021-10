26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Berlusconi ha deciso di farsi prendere in giro da Salvini e Meloni, che gli hanno promesso i voti per il Quirinale, e di chiudersi tra questa grande finzione tra loro che bloccherà tutto fino a che non verranno chiarite le scelte politiche per il presidente della Repubblica". Lo ha detto Enrico Letta in un passaggio della replica alla Direzione del Pd.