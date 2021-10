L.elettorale: Letta, 'fino a elezione Quirinale centrodestra non si muove'**

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Perché la legge elettorale no? Perché ha senso cambiarla se c'è l'intesa con l'altra parte politica, perché si cambia con la controparte politica e la mia analisi è che fino al Quirinale il centrodestra non si muoverà su nessun tema". Lo ha detto Enrico Letta replicando alla Direzione del Pd.

"Fino a che non verranno chiarite le scelte politiche per la presidenza della Repubblica la possibilità di discutere in modo serio sull'assetto delle regole è pari a zero", ha detto il segretario del Pd.