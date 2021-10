Recovery: ipotesi Cdm domani su dl per centrare obiettivi Pnrr**

26 ottobre 2021 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - C'è l'ipotesi di un Consiglio dei ministri nella giornata di domani, nel tardo pomeriggio, per dare il via libera al decreto per accelerare l'attuazione de Pnrr. Si tratta, in estrema sintesi, del provvedimento che dà forma alla spinta chiesta dal premier Mario Draghi ai ministri per centrare gli obiettivi del Pnrr che vanno raggiunti entro fine anno per mettere in sicurezza i fondi che l'Italia attende da Bruxelles. Difficile invece, spiegano fonti di governo, che la manovra arrivi già domani in Cdm, mentre slitta ancora una volta il dl concorrenza.