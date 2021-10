Lepore: "In Emilia Romagna crescere è investire su competenze e informazione"

26 ottobre 2021 a

Bologna, 26 ott. (Adnkronos) - "Il modello di crescita che abbiamo qui in Emilia Romagna è quello di investire sulle competenze e sulla formazione". Ad affermarlo è Matteo Lepore Sindaco di Bologna intervenendo all'inaugurazione del nuovo Centro per l'Eccellenza Industriale di Philip Morris International, che si è tenuta oggi a Crespellano (Bologna).

"Parlando con molti imprenditori - ha aggiunto - si avverte questo senso tramandato di generazione in generazione. Bologna è di fronte ad un bivio. Grazie alle infrastrutture, all'alta velocità il nostro è diventato un territorio molto attrattivo. Il compito della politica è quello di attuare il compito che ci è stato assegnato dall'Europa. La competitività del territorio sarà in parte dovuta a come spenderemo gli 8 miliardi di euro che arriveranno sull'area metropolitana di Bologna in 5 anni. Da sindaco metropolitano sogno di poter dire di Bologna che, tra 10 anni, sarà il luogo dove c'è la maggior capacità di calcolo, dove ci sono le migliori competenze e dove ci sono le fabbriche del futuro”, ha concluso.