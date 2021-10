Omofobia: Zan, 'spero Casellati non conceda voto segreto su tagliola'**

27 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Spero che la presidente Casellati non conceda il voto segreto sulla cosiddetta tagliola, perchè "se il voto fosse palese" non ci sarebbero problemi. Lo ha affermato Alessandro Zan ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. Con il sì al voto segreto, aggiunge, verrebbe violata "una prassi dell'ex presidente Grasso, che su questo tipo di procedura non ha mai concesso il voto segreto, perchè è un voto procedurale non di merito".