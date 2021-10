Terrorismo: Meloni, 'Copasir conferma pericolo integralismo islamista, si approvino nostre pdl'

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, conferma in una relazione la necessità di una efficace e immediata azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione jihadista. Fratelli d'Italia ha ripetutamente sostenuto, spesso in totale solitudine, l'urgenza di contrastare il dilagare dell'integralismo islamista. Bene che finalmente la questione sia ufficialmente entrata tra le emergenze nazionali. Ora il Parlamento proceda al più presto all'approvazione delle proposte di legge da tempo depositate da Fdi su questa importante materia". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.