Bagni: "pellicola ispirata a Maradona? Genio alla regia ha fatto film su genio del calcio"

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il film Sorentino designato per la corsa all'Oscar non mi meraviglia. Sorrentino è un genio e quando c'è Diego di mezzo sicuramente ne esce qualcosa di incredibile". Sono le parole di Salvatore Bagni, ex compagno di squadra di Diego Armando Maradona al Napoli, all'Adnkronos, sul film "E' stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, pellicola che l'Italia ha designato per la corsa alla selezione per l'Oscar per il miglior film internazionale. La pellicola ispirata alla storia del supercampione di calcio Diego Armando Maradona ha già vinto a Venezia 78 il Gran premio della giuria ed è ancora inedita in sala: uscirà al cinema il 24 novembre e poi su Netflix il 15 dicembre 2021. "Nella sua vita Diego ha raggiunto dei livelli impensabili per tutti, non mi meraviglia che un genio abbia valorizzato un'altra volta un'altro genio. Un genio alla regia ha fatto un film su un genio del calcio...è andata proprio così", ha concluso Bagni.