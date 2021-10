Sostenibilità: Mazzoncini, 'per transizione servono infrastrutture, meno burocrazia'

27 ottobre 2021 a

a

a

Rimini, 27 ott. - (Adnkronos) - "Siamo un paese che ha una sorta di avversità verso le infrastrutture: dalla nuova linea ferroviaria al campo eolico c'è sempre qualcuno che si lamenta. Ma senza queste infrastrutture non riusciamo ad arrivare alla neutralità carbonica". Lo afferma, Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, in un'intervista all'Adnkronos, in occasione di Ecomondo, la fiera della green economy di Rimini.

Secondo Mazzoncini, dunque, "bisogna che ci siano delle leggi che consentano il dibattito ma arrivando ad una decisione in tempi certi. Mi pare assurdo che abbiamo a disposizione tecnologie, risorse finanziarie e non riusciamo a farlo per ragioni burocratiche amministrative. Bisogna sistemare qualche decreto semplificazione che risolva i problemi amministrativi che oggi sono i principali".