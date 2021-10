27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott (Adnkronos) - "Chi si era autoproclamato paladino dei diritti puntando il dito contro chi provava a evitare il peggio, ha dimostrato di essere buono per gli influencer ma non per la politica. Il Senato affossa il #ddlZan come previsto. Si poteva evitare, ma si è preferito così. Irresponsabili". Lo scrive il deputato di Iv Marco Di Maio.