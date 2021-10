Omofobia: Boschi (Iv), 'arroganza Pd e M5s ha prodotto sconfitta incredibile'

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott (Adnkronos) - "L'arroganza di cinque stelle e Pd ha prodotto una sconfitta incredibile, non solo per il Parlamento, che ha perso l'occasione di far approvare una legge di civiltà, ma per le tante donne e uomini che aspettavano di essere finalmente tutelati da aggressioni e discriminazioni”. Lo dichiara Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.

"Oggi si è verificato quello che abbiamo paventato da mesi, così la cecità e l'ostinazione di pochi ha fatto affossare una legge necessaria al Paese. Noi siamo quelli che hanno portato a casa la legge sulle unioni civili, loro hanno giocato sulla pelle di persone che meritavano una legge, non delle bandierine. Lo dico con amarezza perché fino alla fine ho sperato di sbagliare le previsioni, ma purtroppo e' andata come avevamo immaginato. Un vero dispiacere”, conclude.