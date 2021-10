Omofobia: De Petris, 'stop ddl Zan da chi voleva discutere e invece ha votato diversamente'

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il voto di oggi affossa una legge che mirava ad ampliare i diritti senza toglierne a nessuno. Una legge contro la discriminazione, l'intolleranza e l'odio che sin dall'inizio la destra ha voluto solo abbattere nascondendosi dietro una bugiarda disponibilità al dialogo che si è dimostrata oggi inesistente. Ma i numeri dicono chiaramente che questo risultato negativo è stato reso possibile solo dalle defezioni di alcuni che a parole hanno detto di voler discutere la legge in Aula, come sarebbe stato non solo giusto ma anche doveroso fare, e nel voto hanno invece fatto la scelta opposta”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris.