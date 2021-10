Omofobia: Lonardo, 'sì convinto a non passaggio ad articoli'

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Quando si vogliono imporre questioni ideologiche, mentre sono in campo valori, bisogna avere l'accortezza politica di tener conto di tutte le posizioni in campo. Questa era la logica di Aldo Moro, che, in questo caso, il Pd non è riuscito a conservare e ad attuare. Io, ho votato convintamente sì alla richiesta di non passaggio agli articoli del ddl Zan, perché ritengo che, rispetto a questo problema, sarebbe stata necessaria una decisione quasi unanime del Parlamento". Lo afferma la senatrice Sandra Lonardo.

"Si è voluto, invece, in maniera testarda, proseguire. Ed il risultato di oggi -aggiunge- dà ragione a chi riteneva, come me e come altri, che si sarebbe dovuto trovare un punto di compromesso che, invece, non si è voluto assolutamente raggiungere”.