Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Evviva, vittoria! Grazie alla mia richiesta di non passaggio all'esame degli articoli e di voto segreto si è posto fine, definitivamente, al ddl Zan, affossato con ben 23 voti di scarto! Quando i professionisti scendono in campo è meglio che i dilettanti che restino in panchina". Così il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.