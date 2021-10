Maltempo: Prefetto Catania chiede intervento Esercito, Genio al lavoro a Scordia

27 ottobre 2021 a

Palermo, 27 ott. (Adnkronos) - Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, come apprende l'Adnkronos, ha richiesto oggi pomeriggio l'intervento dell'Esercito a supporto della popolazione di Scordia (Catania), il comune più colpito dall'alluvione che in questi giorni ha provocato anche due morti. Il Genio dell'Esercito è già al lavoro a Scordia con ruspe, escavatori per il ripristino della viabilità gravemente danneggiata. Arrivati mezzi dal Reggimento Genio di Messina, Palermo e Catania. E domani ne arriveranno altri dalla Campania.