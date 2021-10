Cisco Webex Hologram: il futuro è ora

27 ottobre 2021 a

Ologrammi in 3D, la realtà aumentata “entra” nei meeting Cisco

Colmato il divario tra la partecipazione virtuale e quella in presenza grazie a esperienze olografiche fotorealistiche fino ad oggi inimmaginabili.

Milano, 27 ottobre 2021 – Quel futuro che appena qualche anno fa immaginavamo distante da noi anni luce, in realtà è già qui. Lo ha dimostrato Cisco durante il suo evento annuale WebexOne rivelando al mondo un'anteprima di Webex Hologram, una tecnologia che tramite l'utilizzo di visori dotati di Realtà Aumentata (AR) permette di visualizzare immagini in 3D durante i meeting di lavoro.

Una vera e propria rivoluzione, grazie alla quale i partecipanti possono interagire con l'immagine dei loro interlocutori proiettata a grandezza naturale in 3 dimensioni, esattamente come in un film di fantascienza. Un passo in avanti gigantesco rispetto ai consueti meeting virtuali a cui lo smartworking ci ha abituati.

La tecnologia Webex Hologram - che funziona indossando appositi visori dotati di Realtà Aumentata (AR) - avrà un impatto decisivo su moltissimi settori, compresi quelli della progettazione e della formazione dove spesso è necessario interagire mostrando oggetti fisici. Come ad esempio quello della Sanità in cui medici, tecnici, team di vendita devono essere formati rapidamente su un nuovo dispositivo medico: con Webex Hologram è possibile vedere quel dispositivo da ogni angolazione nelle sue dimensioni reali, proprio come se fosse lì fisicamente.

Per non parlare della produzione automobilistica, in cui i partecipanti possono interagire con un prototipo fisico di un veicolo, condividerlo nell'esperienza AR per esaminare e fornire un feedback sul motore e sui componenti.

“Webex Hologram è un potente strumento per i nostri progettisti, per i piloti e per tutta l'equipe”, spiega il Ceo di McLaren Racing, Zak Brown. “Piuttosto che far volare un tecnico sulla pista o spiegare le procedure attraverso immagini piatte, con la tecnologia degli ologrammi possiamo mostrare immediatamente un componente del motore da ogni angolazione, mostrare il posizionamento e istruire i meccanici sul montaggio e sull'uso come se fossero lì di persona, il tutto risparmiando innumerevoli ore di viaggio”.

"La nostra missione è quella di consentire ai 3 miliardi di lavoratori digitali di collaborare allo stesso modo in qualsiasi parte del mondo essi si trovino", ha commentato Jeetu Patel, Executive Vice President e General Manager Cisco Security and Collaboration. "Webex Hologram vuole fornire un'esperienza di lavoro fluida, senza alcuna differenza tra la collaborazione virtuale e quella in presenza”.

Webex Hologram è compatibile con i visori AR leader del settore come Magic Leap e Microsoft HoloLens, e sarà presto disponibile in Webex Suite. Per ulteriori informazioni o per richiedere di entrare a far parte del progetto pilota consultare il sito

