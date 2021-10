Green pass: Fontana, 'minacce a Sala inaccettabili e preoccupanti'

27 ottobre 2021 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - "Inaccettabili e preoccupanti". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, definisce le minacce rivolte al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, da alcuni no green pass su una chat. "Al sindaco - prosegue Fontana - va la mia solidarietà per queste azioni inqualificabili. Avendo vissuto e subito per mesi lo stesso 'trattamento', so bene di cosa stiamo parlando. Quindi ancora di più gli sono vicino personalmente e istituzionalmente".