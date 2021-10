Green pass: Roggiani (Pd), 'solidarietà a Sala, nessuno spazio per i violenti'

27 ottobre 2021 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà a Beppe Sala preso di mira nelle chat di Telegram dai no green pass. Episodi come questi ci dicono, anche, quanto sia pericolosa la disinformazione fatta da alcuna stampa. Esprimiamo al sindaco piena vicinanza per quanto accaduto e una ferma condanna rispetto a questi metodi. Nessuno spazio per chi usa e diffonde violenza". Lo scrive su Facebook la segretaria metropolitana del Pd di Milano, Silvia Roggiani, esprimendo solidarietà al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo le minacce ricevute via social da un gruppo di no green pass. "Noi andiamo avanti a difendere green pass e vaccinazioni e siamo certi che Sala non si lascerà intimidire", aggiunge.