Speranza, 'ogni risorsa a salute è investimento prezioso sul futuro'

Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute)() - "Oggi più che mai è chiaro come ogni risorsa spesa per la salute sia un investimento prezioso sul futuro delle persone, delle famiglie e della nostra società". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel messaggio inviato alla 12esima edizione del Salone della Giustizia, in corso a Roma.

"Tutelare la salute - ha ricordato il ministro - significa proteggere il diritto fondamentale di ogni individuo al godimento del pieno benessere fisico, psicologico e sociale". Speranza ha evidenziato che "prevenzione e presa in carico precoce e tempestiva hanno un ruolo fondamentale anche ai fini della tutela della salute riproduttiva. Su questo fronte il ministero della Salute sta puntando in maniera decisa con campagne informative mirate, programmi di screening e investimenti cospicui per portare i servizi sanitari sempre più vicini alle donne e agli uomini del nostro Paese".

"In questa nuova fase di cambiamento e di opportunità - ha concluso il ministro nel messaggio - sarà importante valorizzare gli stimoli che potranno arrivare da quanti oggi partecipano a questo dibattito e che ringrazio fin d'ora per il contributo prezioso".