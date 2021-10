Incidenti: scontro auto-camion nel Bresciano, muore 32enne

27 ottobre 2021 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 32 anni è morto nello scontro fra la sua auto e un camion a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 32enne. Il conducente del camion è stato valutato ma non è stato portato in ospedale. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale.