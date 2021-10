Omofobia: Boldrini, 'odiatori oggi più forti, noi andremo avanti'

27 ottobre 2021 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Tanta rabbia e profonda amarezza per la decisione di una destra retrograda e illiberale di affossare una legge di civiltà. Il voto segreto sul Ddl Zan non basterà a nascondere le responsabilità di questa scelta che lascia in trappola cittadine e cittadini bersagli di crimini d'odio. Gli unici a ringraziare sono gli omofobi e gli odiatori che da oggi si sentiranno ancora più forti. Ma sia chiaro, il cammino dei diritti si può interrompere ma non fermare. E noi andremo avanti". Così la deputata del Partito Democratico e presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo Laura Boldrini.