Titoli Stato: Collocati Btp per 5,75 mld, forte balzo rendimenti**

Roma, 28 ott. - (Adnkronos) - Forte balzo dei rendimenti nelle aste di Btp condotte oggi dal Tesoro per un totale di 5,75 miliardi. In dettaglio, nell'asta con cui sono stati collocati 2 miliardi di Btp a 5 anni (scadenza agosto 2026) che ha visto una domanda per 3,05 miliardi, il rendimento medio è salito di 17 punti rispetto all'ultima emissione di questo tipo, toccando lo 0,28%. E' di 18 punti, invece, l'aumento registrato nell'asta di 3,75 miliardi di Btp a 10 anni (scadenza giugno 2032) che ha registrato richieste per 5,06 miliardi: il tasso medio è stato dell'1,05%. Collocati anche 1,25 miliardi di CCTeu a 7 anni con un rendimento lordo di -0,01%.