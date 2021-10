Influenza: da oggi in Lombardia prenotazioni per over 65, 'pronti 2,8 mln dosi'

28 ottobre 2021 a

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Da oggi, giovedì 28 ottobre, le persone over 65 possono prenotare il vaccino antinfluenzale sul sito https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it. Dal 4 novembre potranno prenotare anche i cittadini a rischio per patologia e donne in gravidanza; dal 9 novembre i bambini da 6 mesi a 6 anni e dal 15 novembre le altre categorie previste dalla circolare ministeriale.

"Per la stagione antinfluenzale 2021/2022 abbiamo messo a disposizione dei cittadini quasi 2,8 milioni di dosi, pensando - spiega la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - a un'offerta sul territorio che fosse il più possibile capillare. Sono stati coinvolti 6.200 studi di Medici di medicina generale, 76 centri vaccinali delle Asst/hub Covid e 57 altri spazi dedicati, individuati dalle Asst anche con la collaborazione dei Comuni".

L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid "ha reso indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del Sistema Sanitario. In questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio di complicanze", conclude.